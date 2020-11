EXCLUSIV | "Pret cam mare, calitatea mai mica! Nu da bine raportul!" Reactia lui Serdean in cazul problemelor de la Dinamo! Ce spune despre anuntul ca Valle vrea sa plece

Situatia de la Dinamo este in continuare critica, iar jucatorii straini adusi in vara ar lua in calcul posibilitatea plecarii.

Spaniolii nu au trimis inca bani jucatorilor de la Dinamo, iar situatia ar incepe sa fie tot mai tensionata. Borja Valle ar fi anuntat in presa din Spania ca ar intentiona sa isi depuna memoriu si sa plece de la Dinamo, la doar 3 luni dupa ce a fost adus.

Presedintele lui Dinamo, Dorin Serdean a vorbit despre tensiunea de la club, dar si despre zvonurile legate de Valle.

"E o situatie dificila dar nu a fost niciodata usor, la Dinamo e intotdeauna greu, e un club mare, ansamblu greu. Mergem inainte, solutiile exista, suntem increzatori, sper sa reusim.

Nu stiu nimic despre intentia jucatorilor de a-si depune memorii. Exista astfel de lucruri cand sunt intarzieri de plata, insa nu suntem singurul club din Liga 1 cu astfel de probleme. Trebuie sa inteleaga ca este o situatie grea pentru toata lumea, trebuie sa iei decizii optime, dar nu la cald.

Nu am informatii legat de faptul ca ar vrea sa isi depuna memorii jucatorii. E opinia lui Borja Valle, e optiunea lui. Avem solutii, e doar o declaratie.

De insolventa se vorbeste de vreo 7 ani, de faliment la fel, tot pentru ca situatia a fost grea, nu a fost cumparat clubul ca o bijuterie rara. Problemele din interior erau mari si multe.

Suntem aici sa gestionam situatia, vom face asta, nu lasam sa se intample ceva rau cu Dinamo.

Da, urmeaza sa intre 400 000 de euro in conturile clubului in urmatoarele zile", a spus Serdean in exclusivitate la PRO X.



"Pret cam mare, calitate mai mica!"



Serdean a comentat si lipsa performantei transferurilor facute de spanioli, adusi in vara pe sume imense de bani.

"M-as limita la o apreciere strict legata de partea administrativa, economica. Din punct de vedere al raportului pret-calitate...pret cam mare, calitate mai mica. Nu da bine raportul acesta, dar nu pot eu sa fac o estimare din punct de vedere sportiv, nu e domeniul de care raspund eu", a adugat Serdean.