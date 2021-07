Un jucator din NHL a fost ucis de artificii, in timp ce sarbatorea Ziua Americii in jacuzzi-ul antrenorului sau!

Letonul avea 24 de ani si juca pentru Columbus Blue Jackets.

Matiss Kivlenieks (24 ani), portarul lui Columbus Blue Jackets, club din National Hockey League (NHL), a decedat in urma unui tragic accident provocat de artificii. Autopsia a concluzionat ca sportivul a primit o lovitura puternica in piept, dupa ce un tub de artificii tip mortier s-a inclinat usor si a inceput sa traga spre oamenii aflati in apropiere.

Invitat la o petrecere de 4 Iulie, ziua nationala a SUA, Kivlenieks se afla intr-un jacuzzi si a incercat sa se fereasca, impreuna cu persoanele din apropierea sa, dar a fost lovit cu putere in piept, apoi a cazut si s-a lovit la cap de podeaua de ciment. Transportat la Ascension Providence Hospital cu rani interne extinse, el nu a mai putut fi salvat de medici. Incidentul a avut loc in orasul Novi, din statul Michigan, la resedinta lui Manny Legace, antrenorul cu portarii de la echipa sa.

Kivlenieks s-a nascut la Riga, in Letonia, jucand la Prizma Riga, Edina Lakers, Janesville Jets, Sioux Lake Lakers, Coulee Region Chill si Sioux City Musketeers. In mai 2017, el a ajuns la Blue Jackets, dupa ce a semnat din postura de jucator liber de contract. Pentru echipa din Ohio a jucat doar 6 meciuri si avea un salariu de 2.5 milioane de dolari.

In ultimii ani, el evoluase mai mult pentru echipa afiliata a francizei, Cleveland Monsters, care participa in American Hockey League (AHL). Portarul a fost selectionat pentru nationalele de juniori ale Letoniei, dar si pentru reprezentativa de seniori, participand la 2021 IIHF World Championship, unde tara a invins pentru prima data in istorie Canada, cu el titular.