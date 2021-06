Ce avere are Gigi Becali? Finantatorul lui FCSB se bucura de o suma impresionanta: "Daca traieste 5000 de ani nu ramane fara bani"

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogati romani.

Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, crede ca averea lui Becali ajunge la doua miliarde de euro. Becali detine multe hectare de teren, iar Dragomir crede ca pretul pamantului lui Becali marcheaza o suma ametitoare.

"Dupa parerea mea, Gigi Becali are cel putin pamanturi de un miliard jumate acum. Pai, ma, nu stie nimeni, nu stiu daca am eu dreptul sa spun...

Are padure si din subventie poate sa traiasca oriunde in lume fara sa mai munceasca el si copiii lui toata viata. Are mii de hectare de padure, fratilor! Pe asta nu o stie nimeni! Nici nu stiu daca e bine sa spun sau nu ca se supara asta, va dati seama.

Pamantul lui Gigi daca costa acum 300 de euro metrul, sub 250 nu se vinde… in 2-3 ani, se vinde cu 800. Dupa parerea mea, are peste doua miliarde. Convingerea mea este ca daca traieste cinci mii de ani nu poate sa ramana fara bani", a spus Dumitru Dragomir la ProSport.