Becali, schimbare radicala in primul 11? "L-am vazut, zici ca pluteste!" Cine ar putea fi primul titular ales de Gigi pentru noul sezon

Becali ramane fidel planului de a-l tine pe Andrei Vlad rezerva la meciurile tari din Liga 1.

Patronul FCSB lasa de inteles ca-l va incerca pe Tarnovanu la jocurile din sezonul viitor. A fost imprumutat de goalkeeperul pe care l-a transferat de la Iasi inca din urma cu doi ani. Pana in finalul playoff-ului, Tarnovanu a fost folosit de FCSB doar la echipa a doua. Pustiul a venit la Bucuresti in vara lui 2020, dupa ce Becali i-a permis sa mai stea un an la Poli Iasi.

"Vlad apara.... Stii cand o sa mai apere Vlad? Cand n-o sa fie meciuri decisive. El atunci e mai emotiv... L-am vazut pe asta de la Iasi [Tarnovanu]. Zici ca pluteste in aer. Astia-s portarii. Vlad se va motiva prin experienta. si prin joc. si prin mare concentrare. In 2-3 ani. El vrea sa-si ascunda emotia si greseste. Sa faca si el ca Arlauskis. N-ati vazut ala cum face? O sa vorbesc cu el, sa-i spun. Nu vreau sa spun ca sunt nebuni portarii, Vlad e cuminte", a spus Becali.

Stefan Tarnovanu, 21 de ani, a fost transferat de Becali in septembrie 2019.