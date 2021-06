"L-am urmarit la nationala!" Becali, cu ochii pe Budescu dupa meciul cu Georgia! Ce a spus despre transferul sau

Constantin Budescu l-a impresionat pe patronul FCSB-ului si a vorbit despre posibila sa revenire la echipa la care a jucat intre 2017 si 2018.

Fostul campion al Ligii 1 cu Astra Giurgiu este pregatit sa revina in Romania, dupa ce a reusit sa o scape de la retrogradare pe Damac, in campionatul Arabiei Saudite. Budescu a scapat de cateva kilograme si arata in cea mi buna forma posibila din ultimii ani. Romania a pierdut meciul de miercuri seara contra Georgiei cu scorul de 1-2, dar pe Gigi Becali l-a impresionat prestatia avuta de Budescu.

"L-am urmarit pe Budescu la nationala. Aflasem ca slabise si mi-a placut cum s-a miscat. El stie care au fost discutiile noastre si stie cum vreau eu sa il transfer", a declarat Budescu, pentru ProSport.

Budescu a intrat abia in minutul 58 in meciul cu Georgia, dar nu a reusit sa marcheze, insa a reusit sa impresioneze prin pasele sale in fata portii.

"Nu sunt trist, pentru ca am facut un joc bun de pregatire. Eu vin pentru prima data aici si m-a surprins placut Mirel Radoi. Nu ne temem ca l-am putea pierde pe selectioner.

O sa mergem in Anglia sa jucam la fel si, de ce nu, sa obtinem un rezultat bun. Per total, din ce am simtit eu pe teren, lucrurile au fost spre bine. In seara asta am avut multi prieteni in tribune, cred ca 20-30% din stadion", a spus Constantin Budescu la finalul meciului.

