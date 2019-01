EXCLUSIV | I-au stabilit pretul! Cat trebuie sa plateasca Becali pe jucatorul dorit de Teja

Jucatorul are sanse mari sa plece in aceasta iarna.

La 28 de ani, Diego Fabbrini a impresionat pe toata lumea in prima parte a sezonului de Liga 1. Mijlocasul italian a reusit 2 goluri pentru FC Botosani, insa evolutiile lui au atras atentia FCSB-ului. Mihai Teja a recunoscut ca Fabbrini este unul dintre jucatorii pe care i-ar vrea in aceasta iarna.

Din informatiile Sport.ro, cei de la Botosani i-au fixat un pret semnificativ lui Fabbrini: cer 500.000 de euro in schimbul jucatorului! Asta deoarece spera sa-l vanda in aceasta iarna, in conditiile in care a intrat in ultimele 6 luni de contract si in vara ar pleca gratis.

Intr-un interviu acordat astazi, Fabbrini a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB si sa lucreze cu Gigi Becali.

"Nu stiu foarte multe despre Gigi Becali. Am mai auzit ca isi critica jucatorii pe la televizor dupa meciuri, dar stii ceva? Peste tot in lume e cam la fel. Daca joci bine, esti laudat. Daca nu, esti criticat. Asa ca nu mi-ar fi teama sa lucrez cu Gigi Becali.

Pentru mine n-ar fi o problema, am acumulat destula experienta ca sa nu ma mai afecteze lucruri de acest gen. Eu stiu ca trebuie sa raman concentrat la joc, sa dau randament si sa imi vad de treaba, sa nu ma las influentat de alte lucruri" a spus Fabbrini pentru Gazeta.