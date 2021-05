"M-am saturat!" Gabi Balint a rabufnit dupa ce a fost intrebat de FCSB! Cum a reactionat in direct la TV

Gabi Balint a avut o reactie incredibila in direct la TV.

Aflat in studioul DigiSport, fostul fotbalist a rabufnit in momentul in care a fost intrebat despre ce se intampla la FCSB, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca noul antrenor al echipei este Dinu Todoran.

"M-am saturat!!! Crezi ca se va intampla vreo schimbare? Va fi cum a fost si cu ceilalti. Eu nu ma mai astept la nimic. Sincer, nu as mai vrea sa comentez absolut nimic despre FCSB, dar o fac pentru ca respect emisiunea, respect televiziunea. M-am saturat, e ceva separat de ceea ce inseamna fotbal, performanta.

Joaca dupa niste reguli care nu sunt fotbalistice. Sunt niste reguli noi, inventate. Nu sunt normale in fotbal, ceea ce se intampla e ceva ce nu se poate. Nu cred ca exista patron care sa nu mai mearga la meciuri ca sa stea acasa si de acolo sa dirijeze totul, ca un papusar, care face schite: ala intra, ala iese. Nu cred ca exista in lumea asta, la ora actuala", a spus in direct Gabi Balint.