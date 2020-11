EXCLUSIV | "De-asta nu da Romania un jucator de Champions League!" Ce invata gresit fotbalistii romani de la arbitrajul din Liga 1 

Patronul celor de la FC Botosani a comentat la Pro X meciul cu Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime l-a contrazis pe directorul sportiv al oltenilor, Silvian Cristescu, care a condamnat arbitrajul, considerand ca echipei sale i s-ar fi refuzat doua lovituri de la 11 metri. Patronul moldovenilor s-a aratat incantat de arbitraj, laudandu-l pe central pentru faptul ca nu a fragmentat jocul.

"Acest arbitru nu este ca toti ceilalti sa dea 11 metri la fiecare cazatura. A fost un meci incredibil, a arbitrat extraordinar de bine. A fost un spectacol frumos.

Asta este cea mai buna solutie, sa se dea drumul la joc. E un arbitru care nu e incorsetat, el e stapanul si lasa jocul sa mearga. Meciul a curs foarte bine.

In afara de faptul ca sufera spectacolul sportiv, sunt lucruri care nicaieri nu functioneaza. N-avem niciun fotbalist de Champions League pentru ca dupa ce pleaca din Romania ii trebuie 2 ani sa se dezmeticeasca, sa inteleaga ca nu i se da fault la fiecare lovitura", a declarat Valeriu Iftime la Ora exacta in sport.

Oficialul lui FC Botosani a vorbit si despre transferul pentru care a insistat in ultimele zile: "Un impresar care imi e simpatic de la Cluj ni l-a propus. Ne-a spus ca are o bomba. I l-a aratat lui Croitoru si i-a placut. Este vorba despre un atacant din nationala Siriei. Nu e brazilian, nici portughez, dar e un jucator interesant. A marcat in meciul de pregatire pe care l-a avut recent.

Acum o saptamana nu mai raspundea la telefon, dar am reluat legatura cu el, a si semnat contractul, la finalul saptamanii ajunge in Romania. Ne trebuie atacanti, copii care sa ii inlocuiasca pe cei care au plecat. Fara atacanti nu poti marca, chiar daca echipa are siguranta pe teren si joaca bine."