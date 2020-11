EXCLUSIV | Au gasit reteta succesului in Liga 1! "De aici provine linistea! Nu am mai primit gol de 8 etape"

Ilie Poenaru a comentat la Pro X parcursul bun al echipei sale in Liga 1.

Antrenorul de la Academica Cliceni a declarat ca totul merge bine in cadrul echipei gratie faptului ca cei din conducere isi fac treaba foarte bine, iar jucatorii sunt platiti la timp, lucru care ii motiveaza.

In plus, Poenaru a dezvaluit ca portarul Valceanu a fost chemat la nationala, insa nu a putut merge din cauza infectarii cu noul coronavirus.

"E frumos cand este totul bine, dar asta se datoreaza faptului ca muncim mult, suntem un club mic, dar lucrurile sunt ok. Conducerea ne asigura tot ce avem nevoie, salariile sunt la zi, conditiile sunt din ce in ce mai bune, iar de aici provine linistea de a lucra si a reusi mai mult decat in sezonul trecut.

Nu primim gol de 8 etape, asta se datoreaza faptului ca au plecat foarte multi jucatori inaintea acestui sezon, iar lipsa de omogenitate ne-a dus pana acolo sa lucram partea defensiva. Am fost bine in aparare si sezonul trecut, dar suntem mai organizati acum, mai concentrati. Sa fie treaba treaba, portarul a aparat si un penalty. Valceanu e intr-un moment foarte bun al carierei. Trebuie sa recunoastem ca a scos multe baloane grele. Nu degeaba a fost convocat la echipa nationala, dar n-a mai putut ajunge din cauza Covid-ului.

Avem un grup foarte puternic, jucatorii noi s-au integrat foarte rapid, iar romanii i-au primit foarte bine pe straini. Jucatorii demonstreaza, au calitate, iar grupul este foarte puternic si isi doreste sa faca performanta. Se doreste evitarea de la retrogradare, dar am spus ca daca suntem acolo si jocul ne ajuta, ar fi o alta pagina de istorie pe care o scriem daca ne calificam in playoff.

Nu am un 11 de start, toti pentru mine sunt titulari, iar asta s-a vazut. Jucatorii infectati cu Covid-19 sunt bine, ies din carantina in zilele urmatoare si speram ca totul sa decurga normal. Ne dorim sa terminam campionatul cu bine si sa fim sanatosi", a declarat Ilie Poenaru la Ora exacta in sport.