EXCLUSIV | Ce spune Nicolae Dica despre demitere si critici: "Eu ma bucur ca am rezistat atat, inseamna ca am facut ceva". Raspunsul dat celor care i-au cerut sa plece

Nicolae Dica spune ca stia foarte bine la ce s-a inhamat in momentul in care a venit la FCSB. El spune ca isi face in continuare meseria cu pasiune si se gandeste doar la rezultate, nu la ce se spune in afara terenului.

Nicolae Dica a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru ProTV si www.sport.ro. Antrenorul spune ca a stiut inca din primul moment ca vine la o echipa la care este intotdeauna presiune. El mai spune ca oamenii care il critica nu vor inceta nici macar daca el va lua titlul.

Dica e dezamagit de critici, dar spune ca nu se gandeste prea mult la ele. Titlul este marea lui dorinta.

"Ma asteptam sa fie greu atunci cand mi-am prelungit contractul, stiam ca va veni o perioada cu multe meciuri importante in cupele europene, stiam ca aici e presiune.

Ultimul joc al nostru, impotriva Chiajnei, nu a fost foarte bun. Din pacate am pierdut, dar la fotbal se intampla sa mai ai si esecuri.



E prima data cand au asta. Ma bucur ca am avut aceste rezultate, dar se pare ca ele nu sunt indeajuns pentru unele persoane. Eu voi incerca sa muncesc si mai mult, sa pun pasiunea pentru care o am pentru fotbal si sa dau totul pentru a-mi indeplini obiectivele.

Sigur ca sunt dezamagit de critici, probabil acei oameni care vorbesc intotdeauna negativ despre mine...unii dintre ei au jucat si ei fotbal si stiu ce inseamna sa lucrezi la o echipa atat de mare precum e Steaua. Dar eu voi incerca sa imi fac treaba si sa le schimb parerea.



Acei oameni care mi-au cerut demisia o fac de vreo cinci meciuri, o fac din minutul 1 al fiecarui meci. Sunt aceleasi persoane carora de atatea meciuri nu le convine nimic.

Si daca luam titlu se vor gasi unele persoane care sa ma judece. Dar mai e pana acolo, eu ma gandesc doar la meciul contra Craiovei.

Ma bucur in primul rand ca am rezistat atat de mult, pentru ca s-a spus de foarte multe ori ca voi fi dat afara inca de cand am venit. Am rezistat o perioada foarte lunga, inseamna ca fac si lucruri foarte bune.

Cel mai greu moment a fost in sezonul trecut dupa meciul pierdut contra Viitorului. In acest sezon, dupa meciul cu Rapid Viena", a spus Nicolae Dica.