Imagini dureroase! Maradona a ajuns sa mearga cu greu si are nevoie de sprijin pentru a se deplasa. De ce boala sufera

Maradona are mari probleme de sanatate.

Starea de sanatate a lui Diego Maradona provoaca ingrijorare, dupa ce un video postat pe retelele sociale arata ca fostul mare fotbalist argentinian, care pe 30 octombrie va implini 58 de ani, merge cu dificultate.

Imaginile arata ca Diego Maradona, acum antrenorul echipei mexicane de divizia a doua Dorados de Sinaloa, merge incovoiat si are nevoie de ajutorul antrenorului cu portarii, Luis Islas. Mersul sau nesigur nu pare sa se datoreze kilogramelor in plus, ci unei boli, aparand speculatii ca fostul mijlocas sufera de artroza la ambii genunchi.

In cariera sa de fotbalist, campionul mondial din 1986 a avut mai multe accidentari. De-a lungul anilor, Maradona a abuzat de droguri si alcool, lucru recunoscut chiar de el. Acum mai bine de 20 de ani, pentru alinarea durerilor el a urmat un tratament cu cortizon, care adesea lasa urme.

El Pibe de Oro a suferit de hipertensiune in 1997, probleme cardiace in 2000, infectie pulmonara in 2004, obezitate si insomnie, iar in 2005 a suferit o operatie de bypass gastric.

In aceasta vara, fostul mare fotbalist s-a simtit rau in timpul meciului Argentina - Nigeria de la Cupa Mondiala, pe care l-a urmarit din tribune.

Maradona va fi sambata pe banca lui Dorados la meciul din deplasare cu Mineros de Zacatecas. Echipa sa este pe pozitia a opta a clasamentului. Antrenorul cu portarii, Luis Islas, a fost intre buturile Argentinei la CM 1994, inclusiv la meciul cu Romania (2-3) din optimile de finala.