DINAMO - FCSB | Cel mai mare pericol din tabara stelistilor! "Va juca disperat sa marcheze!" La cine trebuie sa fie atenti jucatorii lui Rednic

Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la 21:00.

Cristi Munteanu a vorbit in emisiunea Ora Exacta in Sport, la PRO X, despre derby-ul Dinamo - FCSB, care se va juca duminica, de la 21:00.

Acesta a spus ca jucatorul cel mai insetat de victorie al stelistilor va fi Harlem Gnohere, pentru ca este in forma si trebuie sa demonstreze in continuare cat de valoros este.

"Gnohere va juca disperat sa marcheze, pentru ca e golgeterul campionatului la zi. Este, mai mult ca sigur, urmarit de echipele din strainatate. Deci, are toate motivele sa faca tot posibilul sa marcheze si sa castige impotriva lui Dinamo. Si, mai mult, am citit ca are si o problema personala cu Mircea Rednic sau cu fata dumnelui", a spus Cristi Munteanu, in direct, la PRO X.