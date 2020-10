Nistor si-a BOTEZAT coechipierul dupa meciul cu Clinceni: "Am avut multe ocazii. Acka, Balasa, mamutu' " Declaratie GENIALA a mijlocasului

Dan Nistor este de parere ca Universitatea Craiova si-a creat multe ocazii si nu merita infrangerea contra Clinceniului.

Craiova a fost invinsa dupa sapte meciuri consecutive, iar oltenii digera cu greu infrangerea. Intr-un flash interviu acordat dupa meci, Dan Nistor crede ca ghinionul s-a abatut in meciul cu Clinceni, mingea neintrand in poarta cu toate ca dupa cum spune el, Craiova ar fi avut 6-7 ocazii mari. Nistor a avut puterea totusi sa glumeasca, poreclindu-l pe coechipierul sau din atac "Mamutul".

"Mingea n-a vrut sa intre in poarta. Am avut 6-7 ocazii mari. Ne pare rau ca s-a intamplat tocmai azi. Mergem mai departe. Am avut multe ocazii. Acka, Balasa, mamutu' (referindu-se la Ivan Mamut), Andrei Ivan. Nu avem ce face. Putin ma intereseaza de celelalte echipe. Speram sa fructificam macar jumatate din ocaziile acestea la meciul urmator", a declarat Dan Nistor pentru Telekom Sport.