EXCLUSIV | Atac incredibil al lui Gigi Becali la adresa lui Edi Iordanescu! "Nu a facut el nimic, arbitrii au recuperat punctele! Dracii le-au strambat mintile"

Gigi Becali a comentat dur la Pro X arbitrajele din Liga 1.

Patronul FCSB-ului i-a oferit si o replica lui Edi Iordanescu, dupa ce antrenorul CFR-ului a comentat faptul ca Becali critica modalitatea in care sunt arbitrate cele doua echipe din fruntea clasamentului Ligii 1.

"Echipa a terminat pe locul 1, dar eu nu sunt multumit! De ce? Pentru ca asa cum spunea domnul Edi, zicea 'eu cand am preluat CFR-ul era la 6 puncte, acum suntem la 5'. Nu le-a recuperat el. Le-a recuperat Istvan Kovacs, care n-a dat 11 metri la Camora.

Domnul Edi, mai ai 7 puncte. Si mai sunt inca doua pe care le-a furat asta acum. Si am mai avut inca unul cu ala, cu inca un arbitru care tot asa... Sunt inca vreo 5-6 puncte care au fost recuperate de arbitri. Iar daca domnul Edi, pentru care sunt ca un parinte, ii propun sa faca propuneri la antrenori. Nu sa-mi propuna mie.

Sa propuna la antrenori, nu la proprietari. Zicea ca ma pricep la fotbal, dar nu la arbitraj. Pai domnul Edi, o sa facem un fel de arbitraj care sa-ti placa tie, sa aiba voie Camora sa puna mainile pe minge. Sau daca ii rupe picioarele in careu lui Tanase sau daca portarul ii pune piedica lui Popescu in careu, nu e penalty, ca sa castige domnul Edi campionatul.

Asa facem! Nu mai vorbim de arbitraj! Dar nu e asa, domnul Edi. Vorbim ce vrem! Si nu doar atat, ca vorbim adevarul, asta este. A zis Craciunescu ca asa a fost. Eu spun altfel. Nu cred ca arbitrii sunt de vina. Ce s-a intamplat cu Kovacs si Calin, nu poate sa faca un om, doar dracu'. Le intuneca mintea astora si ei nu vad sau spun 'bai, Tanase a faultat in careu, n-a vrut sa-i rupa ala piciorul'. Numai dracii pot sa faca asta. Eu nu am mai vazut asta niciodata!

Pai Kovacs pe mintea lui, daca i-au intunecat dracii mintea, el zice ca a arbitrat corect. Daca era arbitata corect FCSB, aveam 15 puncte peste FCSB. Nu le-ai recuperat tu, domnul Edi, ti le-au recuperat dracii din mintea arbitrilor.

Kovacs, fiind om, nu putea sa faca asa ceva. Dracii i-au spus ce sa faca. Pai ba, nebunule, ti-au intunecat mintea? Numai dracii gandesc lucrurile invers! Cum sa nu fiu suparat? El e suparat ca l-a tras putin pe Camora de tricou. El ce vrea? Sa primeasca cum a primit pana acum?

Nu sunt multumit! Problema noastra nu e numai arbitrajul. Ca arbitrii mai greseau. Acum trebuie sa bag rugaciune multa ca sa nu le mai intunece dracii mintea la arbitri. Numai dracu' stramba mintea la om. FCSB lupta acum cu echipa adversa si cu dracii care stramba mintea la arbitri.

Sa va mai spun ceva. Daca Kovacs are mintea intunecata de draci, degeaba se duce sa se uite la ecranul ala de la VAR. Nu recunoaste cand greseste.

Sau Calin asta, ce sa ii dai VAR, daca nu vede in fata lui cand ii da ala sa-i rupa piciorul lui Tanase? Ce sa mai vezi cand Camora ridica si pune mana pe ea. Pai, bai, Edi, bai... Ce sa spuna aia de la CFR?

Eu vorbesc de partea fotbalistica, dar pana la urma, nici jucatorii nu mai vor sa plece in strainatate cand vad cum le intuneca dracii mintea la arbitri.

Niciodata in viata ta, uita-te in toata lumea, si n-ai sa vezi ca vine unul si ii rupe piciorul unui atacant si da fault in careu sau ca ridica unul mana si nu e penalty. Adu-mi tu mie ca pune Camora mana pe ea si nu e 11 metri. Aratati-mi voi mie asta si ma pun in genunchi in fata voastra!

Nu e clar ca dracii incurca mintea arbitrilor cand face asa ceva? Atunci nu-l mai delega! Nu-l mai da la meciurile echipelor in favoarea carora a gresit.

Edi este un baiat credincios. El nu isi da seama de pacatul pe care il face. El face un pacat de iubire de sine si Dumnezeu nu-l ajuta. Pentru ca e corect, e crestin, e curat, am vorbit cu duhovnicul lui, dar are pacatul iubirii de sine. Din cauza asta se propune la patroni, le cere arbitrilor sa faca nu stiu ce in favoarea lui... Dumnezeu n-o sa ii dea lui Edi ca are pacatul asta. La Dan Petrescu nu se baga Dumnezeu, dar la Edi se baga fiindca e dintr-o familie curata, crestina.

Eu trebuie sa inchid gura si sa suport toate ca sa-mi dea mie Dumnezeu, dar eu nu pot sa mai tac. Arbitrii nu mai sunt cumparati, nu mai exista asa ceva, dar exista draci care le intuneca mintea. Nici prostie nu e, e minte intunecata.

Istvan Kovacs n-are voie sa greseasca, are calitate mare de arbitru, dar cand am vazut ca n-a dat penalty la Camora mi-am dat seama ca are ceva. Sa ma iertati, ma mai iau si pe mine cateodata dracii, sa ma ierte si Edi, dar asa stau lucrurile", a spus Gigi Becali la Ora exacta in sport.