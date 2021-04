Anunt de ultima ora despre Dennis Man dupa ce Anamaria Prodan l-a dat in judecata! Ce spune Giovanni Becali despre viitorul fotbalistului

Anamaria Prodan l-a dat in judecata pe Dennis Man dupa transferul la Parma.

Agentul s-a suparat ca fotbalistul s-a transferat cu ajutorul lui Giovanni Becali, Prodan fiind decisa sa isi castige drepturile in instanta. Femeia vrea sa obtina 350.000 de euro de la Man.

Dupa ce impresarul l-a dat in judecata pe jucatorul Parmei, Giovanni Becali a vorbit despre viitorul fotbalistului, pe care spune ca il va impresaria din toamna acestui an, dupa ce lui Man ii va expira contractul cu Anamaria Prodan.

"Noi nu avem contract cu Man acum, dar firma va avea dupa ce termina contractul cu cine a avut inainte, din septembrie. Cine l-a transferat pe Man la Parma e clubul FCSB. Gigi Becali l-a transferat, el s-a pus de acord direct cu presedintele Parmei, dupa ce eu i-am pus in legatura si am incheiat afacerea.

Noi nu avem treaba decat din august incolo. Nu ma deranjeaza nimic, contractul il are Man pentru ca Gigi Becali a vorbit cu patronul Krause. In rest, ce va face mai departe Dennis Man, din august incolo, va fi problema firmei", a declarat Giovanni Becali, potrivit Realitatea Sportiva.

Despre proces, Becali a spus ca Anamaria Prodan are sanse mici sa castige: "Are tot dreptul sa-l dea in judecata, are contract. Sunt sanse putine, dar fiecare are dreptul sa incerce."