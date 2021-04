Discurs bomba al lui Edi Iordanescu: "Vad ca Becali ne arbitreaza de la TV. Sa ne lase! Ii propun ceva!" Ce i-a cerut inainte de cutremurul pentru titlu

Antrenorul CFR-ului vrea liniste in privinta arbitrajelor in playoff-ul din Liga 1!

Iordanescu Jr. a fost deranjat de iesirile publice ale lui Gigi Becali din ultimele saptamani. Ii cere sa nu mai faca niciun fel de comentariu inaintea luptelor decisive pentru titlu. Edi sustine ca CFR a avut un penalty clar la o tinere in careu asupra lui Camora.

"A fost un 0-0 viu. Craiova a avut la dispozitie tot lotul, noi am avut foarte multe absente. Salut efortul echipei. Ne-am organizat, am muncit. Ne-am impartit momentele si situatiile. Rezultatul este echitabil. Mi-a placut ca echipa a avut atitudinea corecta. De cand am venit eu, am recuperat 10 puncte fata de Craiova si 5 fata de FCSB.

Daca e un lucru care m-a suparat, este eroarea facuta la penalty-ul neacordat noua la Camora. De discutat offside-ul la Omrani de la golul anulat. La faza penalty-ului, i-a dat sortul jos lui Camora, este penalty clar. Nu ma deranjeaza nici asta. Ce ma deranjeaza este ca domnul Gigi Becali a inceput sa ne arbitreze de la televizor. Am inteles, se pricepe la partea tehnico-tactica, dar cu arbitrajul sa ne lase.

Am avut doua penalty-uri cu Dinamo, etapa trecuta, si am iesit hoti. Noi, hoti cu buzunarele goale. Acum, un penalty clar, de necontestat. Nu stiu daca discutiile influenteaza arbitrajele, dar se creeaza o presiune. Propun sa ne oprim toti cu comentariile despre arbitraj. Nimeni sa nu mai vorbeasca, sa nu mai puna presiune in playoff. Urmaresc meciurile, in special cele din cupele europene. Eu am emotii cand arbitreaza romanii in strainatate pentru ca reprezinta fotbalul romanesc", a spus Iordanescu la Digisport.