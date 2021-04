EXCLUSIV | "Asta stiu sigur! Atat vrea Becali sa ia pe Morutan!" Dezvaluiri incredibile despre negocierile dintre FCSB si Inter 

Olimpiu Morutan a intrat in vizorul mai multor echipe dupa evolutiile bune din acest sezon.

Recent, jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au anuntat ca negocierile dintre Inter si FCSB s-au intensificat. In aceasta dimineata, Dumitru Dragomir a comentat la Pro X posibilitatea transferului lui Morutan in Serie A.

Fostul presedinte al LPF a dezvaluit ca Gigi Becali a refuzat recent o oferta de 10 milioane de euro pentru tanarul mijlocas, dorindu-si sa obtina cel putin 15 milioane pentru el.

"Asta stiu sigur. A refuzat 10 milioane, dar a cerut 20. Ii dadeau toti banii jos. Eu cred ca a cerut 20 ca sa primeasca 15. Nu va lua atat, dar 12-13 o sa primeasca. Il mai are si pe Giovanni in spate", a declarat Dumitru Dragomir, la Ora exacta in sport.

Olimpiu Morutan, cotat de site-ul transfermarkt.com la 2 milioane de euro, este liderul clasamentului pasatorilor din Liga 1, reusind in acest sezon 11 pase decisive si 6 goluri.