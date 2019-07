ULTIMA ORA | Craiova a dat LOVITURA VERII in Liga 1: noul transfer scoate din echipa un jucator important! Detaliile contractului

Alex Ionita a semnat cu Univeristatea Craiova.

Alex Ionita s-a inteles cu Universitatea Craiova si va veni sub comanda lui Corneliu Papura. 100 de mii de euro va da Craiova celor de la CFR pentru imprumutul lui Ionita pe un an, iar pentru un tranfer definitiv oltenii vor trebui sa scoata 900.000 de euro din buzunar.

La CFR, Ionita avea un salariu de 20.000 de euro pe luna si s-a inteles mai greu cu Craiova in ceea ce priveste salariul, salariile la echipa lui Papura fiind de maxim 10.000 de euro pe luna.

Alex Ionita va juca in banda dreapta, in locul lui Barbut.

Ionita (24 de ani) are 3 goluri marcate in 32 de meciuri pentru CFR. In campionat, Ionita a prins doar 15 partide ca titular. CFR Cluj a cheltuit un milion de euro cu transferul lui Ionita in ianuarie 2018.