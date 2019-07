Oltenii au facut show in cel mai tare amical al verii din Austria: Craiova - Legia 3-3  

Craiova a facut 3-3 cu Legia Varsovia, in cel mai tare amical din Austria.

Aseara, cu multi copii in teren, Craiova a luat bataie cu 4-0 de la campioana Ungariei.



Bancu, Barbut si Vatajelu n-au jucat si au mancat fructe pe margine, iar copiii intrati in teren la Craiova au mancat bataie cu 4-0 de la unguri.



"E un scor dur. Am avut jucatori de 16 ani in teren, sunt la inceput de drum", a declarat Corneliu Papura.



Pentru Craiova a jucat si un pusti venit de la Petrolul.