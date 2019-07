FCSB, CFR si Craiova, implicate in mutarea verii in Liga 1! Un jucator pus pe liber de Becali poate ajunge la Cluj

Oltenii dau prima lovitura a verii la transferuri si il aduc pe Alex Ionita, campion cu CFR.

FCSB s-a despartit de Stoian, iar acesta poate ajunge la Cluj, unde e dorit de Petrescu.



Craiova plateste 100.000 de euro si-l imprumuta pe Ionita de la CFR.



"Astept, astept sa primesc contractul, am inteles ca s-au inteles si din partea mea e da, dar trebuie imi trimita actele", a declarat Alexandru Ionita.



La CFR, in locul lui Ionita poate ajunge Stoian. N-a convins la FCSB. Benzar, Rusescu, Matei, Junior Morais, Stoian si Teixeira sunt numele grele de care s-a despartit FCSB in aceasta vara.