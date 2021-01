EXCLUSIV | 4 antrenori straini pe lista scurta a Craiovei! "L-as aduce indiferent de costuri daca as sti asta!" Rotaru a spus de ce l-a demis pe Papura

Universitatea Craiova a ajuns la 7 meciuri fara victorie in Liga 1.

In urma remizei cu FC Arges, oltenii s-au despartit de Corneliu Papura, iar in aceasta perioada sunt in cautarea unui antrenor.

Finantatorul echipei, Mihai Rotaru, a vorbit la Pro X despre ceea ce cauta la viitorul tehnician de pe banca Universitatii Craiova si a declarat care a fost motivul principal al despartirii de Papura.

"Deja a fost redusa lista de antrenori, 5 au ramas. De maine vom incepe negocierile cu primul antrenor de pe lista. Ponderea este de 80% antrenori straini. Ne uitam pe termen mediu si lung. Ce-ar fi sa sacrificam tot pentru un titlu si sa pierdem un an de zile?

O sa cautam un antrenor cu experienta, cu personalitate, si un avantaj vor avea cei care au mai castigat trofee.

Ne-am despartit de Papura pentru ca atmosfera era apasatoare in oras, in jurul echipei, in sanul echipei. Nu mai esti avantaj in lupta pentru trofee cand se intampla asta si s-a vazut si la jucatori, si la management, peste tot. Nu trebuie sa fim unii impotriva altora.

Sper ca o Cupa Romaniei si un loc 2 nu a fost maxim din ce poate obtine Craiova. Stiu ca exista antipatii in ceea ce ma priveste, dar voi continua sa imi fac treaba. N-am de unde sa stiu daca antrenorul pe care vreau sa-l aduc va castiga trofee. Daca as sti, l-as aduce indiferent de costuri", a declarat Mihai Rotaru la Ora exacta in sport.