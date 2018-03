"Eu am lasat Dinamo pe locul 6, erau la mana lor!" Nedelcearu nu intelege cum au ratat fostii sai colegi calificarea in playoff

Fostii capitani de la Dinamo au revenit in tara dezamagiti de fostii lor colegi.

Nedelcearu si Anton s-au intors in tara pentru convocarile de la nationala. Ionut Nedelcearu nu isi explica ratarea calificarii in playoff pentru Dinamo. Cand a semnat el cu rusii, echipa din Stefan cel Mare era pe locul 6.



"Eu i-am lasat pe Dinamo pe locul 6, erau la mana lor. Sunt suparat pentru ca Dinamo nu a ajuns in playoff, ma simt si eu vinovat pentru aceasta contra-performanta.

Sunt bucuros pentru prima convocare la echipa nationala, campionatul Rusiei imi prieste", a spus Nedelcearu la revenirea in tara.

Si Paul Anton a primit o convocare nesperata din partea lui Contra. A sarbatorit cu o dubla in aceasat etapa. "Trebuie sa ma gandesc bine ca sa-mi amintesc cand a fost ultima data cand am reusit doua goluri intr-un meci. Nu ma asteptam sa fiu convocat. Sper sa nu avem parte de accidentari, am inteles ca sunt probleme cu terenul la Craiova", a spus fostul capitan al lui Dinamo.

