ULTIMA ORA | Botosani - Dinamo NU se joaca in aceasta seara! Patronul Botosani-ului face SCANDAL: "Suntem o liga de prosti! Regulamentul este semi-idiot!"

Meciul ar putea fi amanat din cauza conditiilor meteo.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Update 21:00 Primul anunt oficial este facut de Dinamo - "cainii" au anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca meciul lui Dinamo nu se va mai juca in aceasta seara

Update 20.45: Partida nu este amanata oficial insa este doar o chestiune de timp pana cand acest lucru se va intampla, fiind conditii imposibil ca partida sa se dispute in aceasta seara.

Update 20.35: "Mi se pare ca suntem intr-o zona in care lumea devine neserioasa. Suntem o liga de prosti. Jucam maine, poimaine, peste doua saptamani. Ce facem, jucam la 1? Am avut folie pana la ora 6, am avut 70 de oameni. Ce putem face cu ninsoarea asta?



Sa ne sanctioneze. Maine va ninge la fel. Stau oamenii in vestiar si beau ceai. E o prostie. Regulamentul e semi-idiot. Am plecat de la stadion, nu e nimeni pe stadion. Jucam fara spectatori cu Dinamo? E ca in Siberia. Chivulete, ce nume are" a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

Update 20.15: "Pe la Botosani, incercam sa dam zapada. Parerea tuturor care suntem aici este ca e destul de complicat sa se joace. Se incearca sa se mai faca ceva si sa se poata juca in conditii normale. In principiu ne-a spus ca nu se poate juca



Mai urmeaza o sedinta sa vedem cand se poate juca partida care ar fi trebuit sa se dispute in aceasta seara. Vom incerca si maine si daca nu se va putea juca, probabil vom veni spre Bucuresti. Noi asteptam dar stim ca este in van pentru ca nu se poate juca in aceasta seara

O sa fie o sedinta cu toata lumea in 15 minute (la 20.30) sa vedem ce vom face" a anunta Ionel Danciulescu la Digi Sport.

UPDATE: Echipele de start



BOTOSANI: Cobrea – Ungurusan, A. Miron, A. Burca, Musat – Tincu, Oaida – M. Roman, Achim, Golofca – Golubovic.

Antrenor: Costel Enache

Rezerve: Pap – Plamada, Axente, Morutan, Cucu, Dumitras, Fulop.

DINAMO: Penedo – Romera, M. Popescu, Katsikas, Vl. Olteanu – Mahlangu, D. Nistor – Torje, Pesic, Salomao – D. Popa.

Antrenor: Florin Bratu

Rezerve: Mutiu – Hanca, Monroy, Dudea, Maric, I. Gheorghe, Corbu

Meciul dintre Botosani si Dinamo, programat sa incepa la ora 20:45, este pus in pericol de conditiile meteo din Moldova.

Vremea s-a schimbat radical si in doar cateva ore iarna s-a instalat din nou la Botosani.

Terenul a fost execrabil si la meciul de marti, din Cupa, cu Poli Iasi.

Exista posibilitatea ca arbitrul sa ia decizia de a amana partida.