Iftime l-a avut în grădină, la FC Botoșani, pe Olimpiu Moruțan, în perioada 2016-2018. Fotbalistul a plecat atunci la FCSB pentru 1,2 milioane de euro, iar în 2021 a făcut pasul în străinătate la Galatasaray.

A stat câțiva ani la echipe precum Pisa, Ankaragucu sau Aris Salonic și s-a întors în România, în 2026, la Rapid, unde a bifat deja 17 apariții, a înscris un gol și a oferit trei pase decisive.

Surpriză uriașă! Valeriu Iftime vrea un star din Superliga la Botoșani: ”Dacă vine la noi o să plece pe bani grei”

Valeriu Iftime e convins că îi poate relansa cariera lui Moruțan dacă fotbalistul va reveni la Botoșani. Finanțatorul moldovenilor susține că la clubul pe care-l patronează presiunea nu este atât de mare și poate profita de acest lucru.

”El e un copil extraordinar, dar cred că îi trebuie un mediu special. E la fel ca Ongenda. Dacă vine la Botoșani, pleacă pe bani grei.

I se dă foarte multă responsabilitate într-un club cum e Rapid, să salveze echipa, e o tensiune mai mare acolo decât la noi. Dar mă gândeam că poate fi mult mai bun, mai expresiv și mai valoros decât a arătat acum la Rapid”, a spus Iftime, potrivit Digi Sport.

La Rapid, Moruțan nu și-a arătat încă adevăratul potențial. Acest fapt poate vine și în contextul în care giuleștenii nu joacă nimic în play-off.

După opt etape desfășurate în partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Costel Gâlcă e pe locul 5 cu 32 de puncte. O victorie, un egal și șase eșecuri are Rapidul până acum în play-off.

În Giulești, Olimpiu Moruțan, care este cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, are contract până în iunie 2027 cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.