FCSB este lider în play-out și este sigură de participarea la barajul pentru cupele europene. Miza, pentru ultimele două etape rămase, este primul loc, care asigură postura de echipă gazdă în primul meci.

FC Botoșani este favorită pentru al doilea loc, după ce Csikszereda a pierdut în această etapă la Arad, cu UTA, scor 1-0.

Valeriu Iftime: ”La 'FCSI' nu facem așa”

Cunoscut pentru faptul că nu se implică pe partea sportivă, Iftime a dezvăluit la ce s-a referit în dialogul privat cu Gigi Becali despre ”FCSI” (n.r. - Faci Ce Spune Iftime).

„Nu adopt (n.r. - același mod de lucru), am zis pe dos. Nici nu poate fi vorba, era o glumă acolo, eu nu fac așa ceva la mine, la Botoșani.

Era o discuție despre niște antrenori, despre Croitoru sau dacă ar veni Leo Grozavu la FCSB și am zis că nu vin pentru că oamenii ăștia sunt de neclintit, nu poți să le comanzi, ca pe marionete, că nu e ca la FCSB. La 'FCSI' nu facem așa”, a spus Iftime, pentru Sport.ro.

FCSB, Botoșani și Csikszereda rămân în lupta pentru barajul de Conference League

Miza celor de la FCSB în acest final de sezon este obținerea primului loc din play-out, care asigură statutul de gazdă la primul baraj pentru Conference League, unde adversară va fi o altă formație din play-out.

Cu două meciuri rămase pentru FCSB - cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, ambele aflate în lupta pentru evitarea retrogradării - formația roș-albastră rămâne cu 36 de puncte, iar FC Botoșani, următoarea echipă cu licență europeană, se poate apropia la doar două lungimi în cazul în care va învinge Farul, la Constanța, sâmbătă.

În ultimele două etape, FC Botoșani va mai înfrunta Petrolul (acasă) și Csikszereda (deplasare).

Teoretic, și Csikszereda păstrează șanse pentru calificarea la barajul de Conference League, însă are nevoie de un joc favorabil al rezultatelor și de o victorie în meciul direct cu FC Botoșani, din ultima rundă.