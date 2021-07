”Este un fotbalist de Formula 1!” Dario Bonetti, doar cuvinte de laudă la adresa lui Deian Sorescu. Italianul, surprins de evoluția jucătorilor săi

Dinamo s-a impus în ”Ștefan cel Mare”, în fața lui FC Voluntari, scor 3-2, prin golurile marcate de Deian Sorescu în minutele 44, 58 si 72. Dario Bonetti a dezvăluit la finalul confruntării că a fost surprins de evoluția fotbaliștilor săi.

”E foarte importantă victoria, dar a fost mai important felul în care am jucat după aceste antrenamente. Nu mă așteptam la un asemenea răspuns al lor, au știut foarte bine ce să facă pe teren, este o surpriză extraordinară pentru mine.

Această victorie este pentru fani, clubul supraviețuiește datorită lor. Și noi am avut ocazii, și ei au avut. Important este că am marcat. Am jucat cu doi fundași centrali foarte tineri, e normal să greșești, dar nu au fost decisive. Această victorie ne aduce mai multă liniște și încredere în ceea ce vom face în continuare. Sorescu e un jucător bun, poate să facă diferența, are multă calitate. Genetic, este un fotbalist de Formula 1, poate juca pe mai multe poziții”, a declarat Dario Bonetti, după victoria contra Voluntariului.