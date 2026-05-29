Deși a fost un eveniment al nostalgiei, partida nu a semănat deloc cu un simplu meci de gală. Cu Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu pe bancă, jocul a avut ritm, dueluri tari și momente de intensitate, în ciuda vârstei jucătorilor.

Robert Niță are doi remarcați după reeditarea sfertului UEFAntastic: „Lideri în teren”

La final, în studioul emisiunii „Play on Sport”, Robert Niță a fost provocat să numească remarcații meciului și a indicat doi foști lideri ai celor două echipe: Vasile Maftei și Mirel Rădoi.

„Maftei de la Rapid. Vezi ce înseamnă caracteristica jucătorului? Vasile a făcut lucrurile pe care le făcea și când juca. A creat superioritate la mijlocul terenului. Are anduranță. Urca cu mingea la picior și încerca să treacă de prima linie de pressing, lucruri pe care le făcea și ca jucător. Nu erau instincte, erau lucruri lucrate. Rădoi a dat din mâini mai mult decât un agent de circulație. Marea majoritate dintre ei sunt antrenori, dar au rămas lideri în teren. Își ajutau colegii”, a spus Niță.

Partida a fost a treia la rând în care „UEFAntasticii” au terminat la egalitate, după 1-1 și 0-0 în duelurile originale din 2006.

Vasile Maftei a numit cea mai frumoasă amintire din sfertul UEFAnstastic: „Ceva de neimaginat”

Fostul fundaș a numit și cea mai puternică amintire legată de acea dublă istorică, dincolo de meciurile propriu-zise.

„Faptul că toată săptămâna premergătoare turului, toată lumea vorbea despre această dublă și despre importanța ei. Asta mi-a rămas foarte puternic în minte. Nu era ușor ca la orice colț de stradă să se vorbească despre asta. Era ceva incredibil. Ceva de neimaginat”, a declarat Maftei.

Vasile Maftei și-a agățat ghetele în cui în anul 2018 după 463 de partide oficiale înregistrate. Pentru trupa din Giulești a bifat 231 de meciuri, a înscris nouă goluri și a livrat o pasă decisivă.