"Esti cam suparat ca nu a fost esec, vad ca!" Florin Prunea a facut show dupa meciul cu Clinceni: "Sper sa iasa si FCSB si Craiova din competitie!" Ce a spus

Florin Prunea s-a luat de un reporter la finalul meciului cu Clinceni.

Dinamo s-a impus cu 1-0 in fata Academicii Clinceni in sferturile Cupei Romaniei, dupa un gol marcat de Deian Sorescu pe finalul partidei. In urma acestui rezultat Dinamo merge in semifinalele competitiei. La finalul partidei, presedintele celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre potentiala discutie pe care ar fi avut-o cu Dusan Uhrin, discutie in care i-ar fi cerut sa plece de la echipa daca alb-rosii nu i-ar fi invins in aceasta seara pe Clinceni. Totodata, acesta a avut o reactie nervoasa la adresa unui reporter, din cauza intrebarilor care i-au fost adresate.

"Am trait acest meci cum le traim pe toate, cu emotii. Un joc important pentru noi, eliminatoriu, cand ai gresit pleci acasa. Sper sa fie si o descatusare, sa ne concentram pe ceea ce avem de facut in campionat. Ma bucur pentru Straton, e un concurent pentru Ricardo. Din vara sunt agitate apele incontinuu. Acestea sunt discutii si orice discut eu cu Dusan, prefer sa tin pentru mine. Daca cineva face aceste discutii publice, nu mi se pare normal. Nu am avut nicio convorbire cu Dusan, eu l-am adus pe el la Dinamo si sper sa isi incheie mandataul asa cum trebuie. Cu suporterii simt ca poti sa discuti orice, nu s-a pus problema ca eu sa fi vorbit cu Dusan. Suporterii au fost admirabili. Esti cam suparat ca nu a fost esec Bratule, lasa sa mai castigam, nu fi suparat", a declarat Florin Prunea la finalul partidei.

