Eroul Octavian Popescu, mesaj clar: "Trebuie să ridicăm trofeul!". Ce a cerut după derby: "Să analizeze domnii din studio"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Octavian Popescu, în minutul 74, cu un șut de la distanță deviat de Graovac, care l-a surprins pe Bălgrădean. CFR Cluj a jucat cu un om în minus din minutul 43, după eliminarea lui Mateo Susic pentru un fault dur asupra lui Darius Olaru, iar echipa lui Dan Petrescu a avut un singur șut pe poartă, în prelungiri.

Eroul Octavian Popescu anunță: "Trebuie să ridicăm trofeul!"

La finalul partidei, Octavian Popescu s-a arătat foarte fericit pentru cele trei puncte care o aduc pe FCSB mai aproape de primul loc și le-a cerut celor din studio să analizeze o fază când a fost călcat în tușă de un adversar, fără să ofere alte detalii.

"Sunt foarte bucuros că am reușit să marchez, mai ales în derby. Suntem bucuroși că ne-am dus la două puncte de ei. N-am mai câștigat de opt ani la ei acasă și e un moment bun să ne bucurăm. Suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm tot până la final. O să o luăm pas cu pas și trebuie să reușim.

Am avut și eu aici un tușă un contact, sper să analizeze domnii din studio. La Olaru sper să nu fie ceva grav și să revină la antrenamente.

Am revenit și noi, ne-au ajutat și cei de la Craiova, Farul. Trebuie să o luăm meci cu meci și să ridicăm trofeul la final. Noi am dat totul pe teren, trebuia să câștigăm neapărat. Suntem fericiți că am reușit să câștigăm.

Mă bucură aceste vorbe, dar mai am mult de muncă. Nu mă gândesc la Ronaldo, sper să ajung la jumătatea lui", a spus Octavian Popescu.

Program CFR Cluj

Etapa 6: FC Voluntari (d)

Etapa 7: Farul (a)

Etapa 8: FC Argeș (d)

Etapa 9: Universitatea Craiova (a)

Etapa 10: FCSB (d)

Program FCSB