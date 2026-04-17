Trupa pregătită de Daniel Pancu a obținut vineri seara trei puncte importante pe stadionul din Mioveni, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii. Unica reușită a confruntării a fost semnată de Adi Păun în al treilea minut de prelungire, la capătul unui duel echilibrat. În urma acestei victorii, clujenii acumulează 34 de puncte, ocupând poziția a treia, în timp ce formația piteșteană rămâne pe locul cinci.

Descătușare în tabăra feroviarilor

Marcatorul golului decisiv, Adrian Păun, a recunoscut la finalul meciului că adversarul le-a pus probleme serioase.

„Ne dă speranțe pentru meciurile viitoare. Este foarte greu să desfaci apărarea FC Argeșului. Este o echipă foarte bine închegată, foarte bine organizată, care lasă puține spații, sunt agresivi. Îi felicit. Au făcut un sezon fantastic.

Într-adevăr, mai aveam și în perioada în care câștigam campionate meciuri în care reușeam să marcăm pe final, dar sezonul acesta mai mult am luat goluri decât am marcat pe final. Mă bucur că azi am fost noi cei care au plecat acasă cu cele trei puncte.

Și pentru mine e o descătușare. Am avut unele probleme medicale. Îi mulțumesc pe această cale omului nostru din staff-ul medical, care este Viorel Boncoi, care mereu are grijă de mine și de noi.

Avem o echipă care se poate bate până la final pentru titlu. Normal, stăm la mâna rezultatelor”, a spus Adi Păun la finalul meciului.

Gândul la următorul adversar

La rândul său, Andrei Cordea a vorbit despre importanța rezultatului și a mutat deja atenția către următoarea confruntare a echipei.

„O descătușare! Am venit aici să câștigăm. Ne-a ieșit și suntem pregătiți încă de astăzi pentru meciul de sâmbătă, pentru că este important să câștigăm și atunci.

Cred că meritam (victoria). De mâine gândul nostru va fi doar la meciul cu Universitatea (Cluj)”, a transmis Cordea după meci.