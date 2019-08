FCSB 0-0 GUIMARAES | "A invatat foarte mult fotbal de la Hagi, sper sa ne ajute!" Ce spune Tanase despre viitorul antrenor al FCSB

Lui Florin Tanase ii convine varianta Bogdan Vintila pentru banca FCSB.

Atacantul a lucrat cu urmatorul antrenor al stelistilor si la Viitorul. Tanase asteapta conferinta de presa a lui Becali de maine pentru a sti cu siguranta ca Vintila e alesul pentru banca FCSB. Tanase e sigur ca FCSB va marca in Portugalia. Jucatorii nu-i vor duce dorul lui Andronache. Antrenorul interimar va ramane, cel mai probabil, antrenor secund la FCSB.

"Avem sanse egale de calificare, e bine ca nu am primit gol. Guimaraes e o echipa buna, ofensiva, dar sunt sigur ca acolo vom marca si noi. Nu stiu nimic de noul antrenor, vom vedea maine. Citeam si noi presa, domnul Becali a vorbit mai mult cu jurnalistii. Sper ca domnul Vintila sa faca o treaba cat mai buna aici, a invatat foarte mult fotbal de la domnul Hagi. Daca va veni el, sper sa faca o treaba foarte buna. Am schimbat antrenorul si inaintea meciului cu Mlada, deci e acelasi lucru pentru noi.

Domnul Andronache va fi foarte fericit daca ne vom califica si cu noul antrenor. Cu siguranta va ramane alaturi de noi. Am avut mai multe ocazii azi, Guimaraes nu prea a contat in atac. Suntem o echipa buna, am jucat bine, sper sa o facem si mai bine in Portugalia", a spus Florin Tanase la PRO X.