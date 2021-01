Eric, DEZVALUIRI despre Gica Hagi! "I-am dat sotiei video-ul, nu credeam ca vorbeste asa despre mine!"

Actualul jucator de la FC Voluntari a trecut in cariera si pe la Viitorul Constanta.

El a povestit de ce a ales sa mearga la clubul constantean si cum este Gica Hagi in calitate de antrenor. Brazilianul a vorbit despre perioada petrecuta la Pandurii si cum a ajuns sa semneze cu echipa de la malul marii.

"Venisem din Arabia Saudita, voiam sa plec afara, dar Pustai mi-a cerut sa-l ajut la Pandurii. Am jucat un an si-au vrut sa-mi faca iar contract. N-am mai vrut, iar in prima zi dupa ce Viitorul a luat campionatul m-au sunat.

Vrei, ma, sa vii aici, la noi?". Eu n-aveam nicio pretentie, aveam 31 de ani. Ne-am inteles la banii pe care mi i-au oferit. A fost o provocare acceptata. Erau campioni, jucau in preliminariile Champions League. Era o oportunitate. Am facut un campionat foarte bun, dar am plecat in Qatar dupa 6 luni", a spus Eric pentru Gazeta.

Eric a dezvaluit momentul cand l-a cunoscut pe Hagi si ce i-a spus fostul jucator de la Barcelona si Real Madrid.

"La un meci pe Ghencea. Jucau Steaua cu Pandurii, fara spectatori. Eu eram accidentat, in carje, am inghetat cand l-am vazut. A tipat dupa mine: "Ce faci, Eric?". Atunci am cerut sa facem o poza impreuna pentru ca nu stiam daca voi mai avea oportunitatea asta.

A spus ca sunt singurul decar din Romania. I-am dat sotiei video-ul, nu credeam ca vorbeste asa despre mine. Apoi a venit ocazia de a lucra cu domnul Hagi, au fost luni minunate", a povestit brazilianul.

De asemenea, Eric a precizat ca a fost uimit de abilitatile pe care finantatorul de la Viitorul le are in calitate de antrenor.

"Omul e focusat doar pe fotbal. Pe mine m-a uimit ca ce zicea se intampla! Pe teren zicea ca daca inchidem undeva sau pasam cumva castigam! Si-asa era. La antrenamente omul era orb. Se facea doar ce voia el si ce credea el.

Era dur, foarte dur. Dar in afara fotbalului era un altfel de om. Jucatorilor le era rusine sa-l cheme pe Hagi sa stea cu el la o cafea sa vorbeasca de fotbal. Intr-o zi am facut eu pasul asta: "Mister, vreau sa ma inveti. Esti cel mai bun din istoria Romaniei. N-am plecat certat cu Hagi, poate Hagi certat cu mine. Mereu vorbea de kilograme, ca nu m-am tinut de promisiune. Asta a fost", a a declarat Eric de Oliveira.