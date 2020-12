Ce salariu avea Gica Hagi la Viitorul! Suma INCREDIBILA pe care o incasa fostul decar al Romaniei: "Trebuie sa stii sa dai, daca vrei sa primesti!"

Gica Hagi a dezvaluit salariul pe care il incasa la Viitorul.

Cel mai bun jucator din istoria Romaniei este detinatorului clubului de la malul marii pe care l-a antrenat din 2014 pana in 2020. In locul lui a venit in aceasta toamna spaniolul Ruben de la Barrera, care a fost inlocuit in urma cu cateva zile de Mircea Rednic

Hagi si-a indeplinit visul la Viitorul. A investit in tineri, iar in sezonul 2016-2017 a castigat titlul in Liga 1, Cupa Romaniei in sezonul 2018-2019, plus o Supercupa nationala in 2019.

In podcast-ul lui Andi Moisescu, Hagi a dezvaluit ca in ultimii ani s-a concentrat mai mult pe investitii decat pe scopul de a produce bani. Fostul jucator de la Barcelona si Real Madrid a recunoscut ca salariul sau a fost minim pe economie ( 1.263 de lei in mana).

"Prima grija a mea era sa tin clubul. Nu m-au interesat banii acolo unde am antrenat. Am iesit sase ani pe profit, dar eu am luat doar salariul minim pe economie. In rest, am facut cinci ani munca profesionala, fara sa iau un bonus.

Noi incercam sa dezvoltam copiii, iar ei sa isi indeplineasca visele. Antrenorii sunt foarte bine platiti. Cei mai bine platiti din tara. Eu trebuia sa imi fac datoria de actionar si sa creez conditii pentru ei. Daca ramanea ceva si pentru mine, bine. Dar eram ultimul, niciodata primul. Trebuie sa stii sa dai, daca vrei sa primesti.

Asa se face si business-ul. Banul e o consecinta la tot ce faci. Rezultatul e la fel. Am consilieri, am delegat oameni, suntem o echipa", a declarat Hagi in podcast-ul lui Andi Moisescu.

De asemenea, Gica Hagi a declarat ca doreste sa se intoarca pe banca unei echipe puternice.

"Eu stiu ce trebuie sa fac. Vreau sa antrenez o echipa mare, pentru ca am muncit atat, am capatat experienta. Sa fie o echipa mare, un proiect european. Sau o echipa mare nationala, care, la fel, vrea sa castige", a spus fostul jucator al nationalei.