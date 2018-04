"Era interesul nostru in joc!" Mihai Stoica dezvaluie de la ce a pornit scandalul cu Petrescu: "Nu am mai tinut cont de nimic!"

Meciul dintre CFR si Steaua, incheiat 1-1, a iscat un adevarat conflict intre cele doua tabere.

Dan Petrescu si Mihai Stoica au avut schimburi dure de replici pe parcursul saptamanilor ce au urmat derby-ului. Cei doi au lasat deoparte faptul ca au lucrat impreuna si au castigat un titlu in Liga 1 cu Unirea Urziceni si fiecare a incercat sa-si apere propria echipa.

Mihai Stoica sustine ca nu ar fi acele iesiri daca nu ar fi fost provocat de antrenorul CFR-ului.

"Nu are rost sa dezgropam mortii. E foarte bine daca a inteles ceva din suspendari si ca trebuie sa se comporte altfel. Atunci, nimeni nu spune nimic. Eu, in situatia in care se poate lua o decizie care sa ne avantajeze, e normal sa subliniez anumite aspecte. Nu mai tin cont nici de prietenie, nici de fosta colaborare. E o chestie clara. Daca Petrescu nu injura, eu nu ziceam nimic. Daca Petrescu a injurat si mi s-a parut ca decizia nu e corecta, am vorbit. Era interesul nostru in joc. Cu Petrescu pe banca, CFR e mult mai puternica. Atunci, daca Petrescu isi vede de treaba, e perfect. Eu nu mai am ce sa mai discut. Iar altii sa nu se mai bage in discutii, ca se baga degeaba", a declarat Mihai Stoica la DigiSport.