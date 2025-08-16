Elvir Koljic nici nu concepe ca echipa sa, Rapid, să nu-și adjudece cele trei puncte în meciul de mâine, de pe Arena Națională, cu FCSB.

Elvir Koljic, plus de încredere înainte de Rapid - FCSB



Bosniacul transferat de Dan Șucu de la Universitatea Craiova consideră că înfruntarea de duminică o prinde pe FCSB într-o perioadă foarte proastă.



”(n.r despre derby-ul cu FCSB) Cu siguranţă o să fie un meci bun, agresiv, un derby, poate noi o să şi profităm de startul sezonului lor mai slab, joacă şi în Europa, le doresc baftă să meargă mai departe, dar cu toată echipa vrem să câştigăm meciul acesta.



(n.r. vor revanşa după ultimul meci) Cu siguranţă, sper să fim mai buni decât meciul trecut, să dăm tot pe teren, să facem suporteri mândri, fericiţi cu noi şi să luăm dacă se poate toate 3 puncte.



(n.r. a dat 2 goluri la ultimul meci cu FCSB) Mi-a prins bine Arena, să zic aşa ultima dată, sper să câştigăm, m-aş bucura să nu mai marchez mult timp şi echipa să câştige. Nu există un secret anume, absolut tot se lucrează, inclusiv fazele fixe şi dacă vom respecta ce facem la antrenament, sigur unul din noi va înscrie.”, a declarat Koljic, potrivit Orange Sport.

