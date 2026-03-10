OUT pentru duelul din Champions League: problemă mare pentru Liverpool

Liverpool nu îl va avea la dispoziţie pe Alisson Becker pentru meciul tur al optimilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva echipei Galatasaray, care va avea loc marţi, la Istanbul (19:45).

Portarul brazilian este indisponibil din cauza unei accidentări suferite la antrenamentul de luni.

Liverpool a anunţat oficial absenţa sa fără a oferi detalii specifice despre accidentare sau durata absenţei sale.

„Ali (n.r. Allison), desigur, a fost la antrenament – așa cum mulți oameni au putut vedea – dar, din păcate, a simțit ceva spre sfârșitul sesiunii.

Și a fost, cum să spun… oamenii s-au uitat la situație și am decis, iar el a decis împreună cu noi, că nu este suficient de bine pentru a juca mâine. Și atunci nu are rost să călătorească.”, a spus Arne Slot înaintea partidei cu Galatasaray din Champions League.

În absenţa lui Alisson, rezerva sa, Giorgi Mamardashvili, este aşteptată să fie titular în poarta echipei Reds împotriva lui Galatasaray.

Fostul portar al Romei a fost deja indisponibil timp de o lună şi jumătate toamna trecută, scrie News.ro.