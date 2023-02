El e portarul care îi poate lua locul lui Niță la națională! Fotbalistul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon

Cu 27 de meciuri în tricoul naționalei, Costel Pantilimon știe cine ar trebui să-i ia locul lui Florin Niță în poarta primei reprezentative a României. Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, l-a împresionat pe noul oficial al lui Poli.

„Mă bucur mult pentru Târnovanu, l-am văzut și chiar îmi place foarte, foarte mult, e serios, are talie. Horațiu Moldovan progresează de la an la an, capătă foarte multă încredere, începe să devină foarte matur.

Niță trebuie să își găsească locul în angrenajul unei echipe și cred că poate fi și el o opțiune pentru naționala României.

Ionuț Radu, dacă își găsește constanța, dacă ajunge undeva unde să poată juca constant, el este un portar foarte bun. Mutările astea nu i-au făcut bine, nu a avut niciodată garanția că cineva se poate baza pe el. Contează foarte mult să joace undeva constant.

La națională, contează asta, pentru ei, în primul rând, ca să poți performa la capacitate maximă”, a spus Costel Pantilimon.

Gigi Becali a avut ofertă de 5 milioane pentru Târnovanu

Târnovanu este în formă la FCSB, iar acest lucru este dovedit și de ofertele pe care acesta le-a primit în ultima perioadă. Două echipe din străinătate, interesate de portarul român în vârstă de 22 de ani.

„Am și o ofertă de 5 milioane pentru Târnovanu, deja a venit. De la două milioane, au zis: 'domnule, îl dai cu 3? Nu? Îl dai cu 4? Nu? Dar cât vrei?' 'Zece!' Nu dau oamenii zece.

După 3 zile au venit acum și zic: 'Uite, il dai cu 5?' Sunt două echipe care îl vor, una din Portugalia și una din Franța. Domnule, vin să negocieze la 5 milioane. Acum stai să vedem.

Păi, la 5 milioane, mă mai interesează pe mine cine apără? Mă duc eu în poartă.

E adevărat, Târnovanu e portar de viitor, dar sunt 5 milioane, totuși, nu pot nici eu să rezist așa”, spunea Gigi Becali în vara anului trecut.

33 de meciuri a adunat Ștefan Târnovanu în tricoul lui FCSB, în acest sezon, reușind 51 de intervenții și încheind opt meciuri fără gol primit.