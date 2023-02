Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Ronaldo a făcut spectacol în tricoul lui Al-Nassr. Pariul lui Mister

Lusitanu, care a marcat pentru prima oară de la transferul în fotbalul saudit la al treilea meci al său pentru Al-Nassr, a reușit să marcheze patru goluri într-un singur meci, ceea ce demonstrează că a reușit să se adapteze la noua sa echipă.

Ilie Dumitrescu este convins că reușitele din meiciul cu Al-Wehda vor fi ca o descătușare pentru Ronaldo și că staru portughez va reuși să marcheze în cei doi ani pe care îi va petrece în campionatul din Arabia Saudită între 150 și 200 de goluri.

Ronaldo with another goal for Al Nassr. My goat again! pic.twitter.com/I3SiaWnV4P — Ghana Yesu (@ghanayesu) February 9, 2023

„O să dea și aici o sută și ceva, două sute de goluri”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Cristiano Ronaldo scores his second goal with a calm right foot finish to extend the lead and make it Al Nassr 2, Al Wedha 0 at the King Abdul Aziz Stadium in Mecca, Saudi Arabia. pic.twitter.com/zWYPs1N57I — GC ???????? (@GettyCristiano) February 9, 2023

Victoria cu Al-Wehda o aduce pe Al-Nassr în fruntea clasamentului, cu 37 de puncte, la egalitate cu Al-Shabab, dar cu golaveraj mai bun.

Cristiano Ronaldo scores from the spot to complete his first hat-trick for the Riyadh team. Al Nassr 3-0 Al Wedha at the King Abdul Aziz Stadium in Mecca, Saudi Arabia. pic.twitter.com/MzSNVtAqDv — GC ???????? (@GettyCristiano) February 9, 2023

Cifrele lui Cristiano Ronaldo la echipele pe la care a trecut

Sporting - 3 goluri

Manchester United - 103 goluri

Real Madrid - 311 goluri

Juventus - 81 de goluri

Al-Nassr - 5 goluri