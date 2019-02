CFR 1-1 HERMANNSTADT | "CFR e cea mai buna din Romania!" Sibiul viseaza la play-off si anunta ca vine sa BATA FCSB la Bucuresti! Reactia lui Miriuta dupa 1-1 cu CFR

Miriuta e incantat de modul in care jucatorii sai au rezistat in fata CFR-ului.

Pentru Hermannstadt urmeaza deplasarea la Bucuresti, pentru meciul cu FCSB de pe National Arena. Miriuta spera la o noua surpriza din partea jucatorilor sai.

"Am jucat cu cea mai buna echipa din Romania. Am luptat formidabil, am avut sansa si noroc. E bine ca am inceput cu un rezultat pozitiv, pentru moral, e foarte bine. Au fost ocazii uriase in repriza a doua, cand ai cei mai buni jucatori din tara e normal sa-ti domini adversarul. Cu noroc, am scos un punct. Unitatea grupului, forta lui, fac mai mult decat valoarea individuala.

Lunea viitoare vom juca impotriva FCSB, i-am urmarit azi. E greu cu ei, trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant. Calarasiul a facut un meci foarte bun. Eu ma gandesc la multe cand ma trezesc dimineata, dar nu vorbesc de play-off. Avem cel mai greu program, dar nimic nu-i imposibil. Se poate realiza daca-ti doresti cu adevarat", a spus Miriuta la Digisport.