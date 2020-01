EL CIAPO Nistor, noul idol al Craiovei: "Mi-au dat prazul. Eu sunt pe motorina, ma incalzesc mai greu. O sa ma vedeti de-acum!"

Nistor e fericit dupa primul meci oficial in tricoul Craiovei.

Mijlocasul venit de la Dinamo le promite fanilor olteni ca evolutiile sale vor creste. "Sunt pe motorina si ma incalzesc mai greu", a glumit Nistor.

"A fost un debut reusit, bine ca am castigat cele 3 puncte. Cred ca scorul putea fi mult mai mare. Ma bucur ca am luat punctele, era important pentru noi. Pentru primul meci, eu zic ca a fost foarte bine. Eu sunt ca motorina si ma incalzesc mai greu. O sa vedeti ce se va intampla cu mine in viitor. Sper sa nu mai fie divergente intre suporteri. O parte a galeriei a avut o discutie cu Mirko Pigliacelli, sper ca pe viitor lucrurile sa se linisteasca. Am primit cadou un praz, nu stiu daca ati vazut. Nu m-au fluierat, a fost bine Le promit ca o sa dau totul pentru echipa asta", a spus Nistor la Digisport.