A luat BATAIE de la CFR, insa este in EXTAZ! Gigi Becali, mai incantat ca niciodata de echipa sa: "Peste trei etape suntem pe primul loc!"

Gigi Becali inca spera la titlu, in ciuda faptului ca CFR Cluj s-a distantat la 7 puncte de FCSB.

FCSB a suferit o infrangere cu 1-0 pe terenul lui CFR Cluj, iar ardelenii s-au dus la 7 puncte peste echipa ros albastra. CSU Craiova e la egalitate de puncte cu FCSB, dar cu un meci mai putin disputat.

Gigi Becali inca spera la titlu dupa jocul foarte bun prestat de echipa sa si dupa ce a vazut ca CFR nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Patronul a spus la PRO X ca echipa lui Dan Petrescu va pierde in urmatoarele etape daca joaca la fel ca in meciul de duminica, astfel ca FCSB va urca in doar trei etape pe primul loc.

"Eu fac fotbal, finalul la fotbal, pentru noi, pentru patroni sunt banii. Eu fac fotbal ca sa castig bani. Meciul de aseara, daca ma intrebati si stiti ca nu mint, e analiza facuta de mine. Daca ma intrebati 'voiai sa castigi cu 1-0, cum a castigat CFR sau sa pierzi cum am pierdut aseara?' Pai, prefer sa pierd si sa jucam bine.

Pe mine ma intereseaza banii, daca am perspectiva cu echipa. Ma intereseaza sa faca fata in cupele europene, daca eu joc asa, daca joaca echipa ce a jucat aseara sunt incantat. Am avut un Olaru care m-a incantat, am avut un Nedelcu, pe care stiti ca l-am mai criticat, aseara a fost extraordinar.

Man, Tanase, Coman, mai vine si Morutan cand intra cum a intrat, pe mine ma incanta jocul. Joc in viteza, dintr-o atingere, asta ma intereseaza pe mine! Asta ma incanta, jocul echipei. De ce? La vara sau la toamna eu am perspectiva de calificare sa iau bani. Daca voi castiga cu 1-0 si nu joaca echipa, ce ma intereseaza? Nu am ce face cu ea.

Eu inca mai sper la titlu dupa ce am vazut aseara. Asa nu se poate castiga titlul. Daca se joaca asa, si sa dea Domnul asa sa joace, ii bate si Botosani, ii bate si Craiova si peste trei etape suntem pe primul loc. Sa luam in calcul si jocul nostru foarte bun, nu am vazut niciodata echipa sa joace asa pac-pac din prima, asa rapid si dupa atata pauza. Inseamna ca s-a maturizat echipa, a trecut varsta peste jucatori. Sunt incantat de jocul echipei.", a spus Becali la Ora exacta in Sport de la PRO X.