"Am fost cal de bataie de 30 de ani. Nu mai pot nici eu!" Gigi Becali, surprins total de plecarea lui Duckadam: "E problema lui daca s-a suparat"

Helmut Duckadam si-a anuntat plecarea de la FCSB in direct la TV, cu doar cateva ore inainte de derby-ul cu CFR Cluj.

Helmut Duckadam si-a dat demisia de la FCSB si a declarat ca nu s-a mai simtit dorit la club. Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor considera ca oricum plecarea sa de la club va fi inevitabila si a preferat sa plece el decat sa astepte sa fie dat afara.

Gigi Becali a fost extrem de surprins de decizia lui Duckadam si spune ca nu stia nimic de acest lucru.

Patronul FCSB-ului spune ca toate salariile de la echipa au fost reduse din cauza crizei provocate de pandemie si este posibil ca Duckadam sa se fi suparat din aceasta cauza:

"Nu, eu nu stiam, am auzit la televizor aseara cand si-a dat demisia si e problema lui. Nu ma bag eu in astea. El nici nu m-a sunat, nu a vorbit cu mine sa imi spuna. Si-a dat demisia, asta e. Acum, sa spun ceva, cica i-am luat din bani. Am luat la tot staff-ul, la toata echipa. Eu trebuie sa iau masuri. Stiu oameni care au fost milionari si plangeau ca nu aveau sa dea chiria la familie cand erau in puscarie.

Eu nu vreau sa ajung in situatii din astea, nu am cum sa ajung, dar imi iau masuri. Ca se supara cineva, e problema lui, eu imi apar familia, asta e obligatia mea. Eu am fost cal de bataie de 30 de ani, poate nici nu mai pot sa fiu, am si eu o varsta", a spus Gigi Becali la PRO X.