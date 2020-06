Gigi Becali, pe podium in topul celor mai influenti oameni din fotbalul romanesc! Ce nume mari sunt mai jos in clasament si cine e lider!

Gigi Becali a prins un loc pe podium in topul celor mai influenti romani din fotbal.

Acest clasament a fost realizat de jurnalistii de la WeLoveSport, care au notat cele mai importante personalitati implicate in prezent in fotbalul din Romania.

Pe locul 1 in acest top se afla Gheorghe Hagi, fostul fotbalist legendar care se implica in prezent in cresterea tinerelor talente.

A doua pozitie este ocupata de presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, podiumul fiind completat de Gigi Becali, patronul lui FCSB.

Acesta din urma i-a surclasat in topul celor mai influenti oameni din fotbalul romanesc pe Mircea Lucescu, Dan Petrescu sau Victor Piturca, antrenori care au obtinut rezultatele importante de-a lungul timpului.

Iata cum arata Top 10:

1. Gheorghe Hagi

2. Razvan Burleanu

3. Gigi Becali

4. Mircea Lucescu

5. Dan Petrescu

6. Gheorghe Popescu

7. Victor Piturca

8. Mirel Radoi

9. Anamaria Prodan

10. Razvan Lucescu

In Top 50 se mai regasesc Mircea Rednic (locul 16), Marius Sumudica (locul 17), Dumitru Dragomir (locul 21), Laurentiu Reghecampf (locul 25), Adrian Mutu (locul 33), Cosmin Olaroiu (locul 37), Cristi Chivu (locul 45) si Florin Talpan (locul 50).