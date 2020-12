Primele informatii despre accidentarea lui Rondon! Ce a patit si cat va lipsi jucatorul lui CFR Cluj 

Mario Rondon s-a accidentat in meciul dintre CFR Cluj si FCSB.

Atacantul a fost schimbat in minutul 8, fiind inlocuit cu Vojtus. Potrivit jurnalistului venezuelean Mario Alberto Sanchez, Rondon a suferit o accidentare la bicepsul femural, insa aceasta nu este grava.

Fotbalistul CFR-ului a plecat in Portugalia, unde se va reface, urmand a reveni in Romania in ianuarie, dupa vacanta de iarna.

El delantero Mario Rondón del CFR Cluj sufrió una lesión en el bíceps femoral en su último partido de la Primera División de Rumanía. Estaría de regreso en enero y por ahora, se recupera en Portugal. pic.twitter.com/WWxQuW11jv — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) December 15, 2020