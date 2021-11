Edi Iordănescu a reacționat după ce și-a vizitat jucătorii în baza din Berceni. Marele regret

Edi Iordănescu s-a despărțit azi de jucătorii de la FCSB. Antrenorul în vârstă de 43 de ani a fost la baza din Berceni a roș-albaștrilor pentru a-și lua rămas bun de la fotbaliștii formației de pe locul secund în Liga 1.

Printre alte subiecte dezbătute în fața reprezentanților presei, Edi Iordănescu a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu suporterii FCSB-ului.

Și Gheorghe Mustață a fost prezent la întâlnirea din această dimineață.

"Dacă sunt ceva recunoscător patronului este că mi-a dat posibilitatea în aceste trei luni să redescopăr iubirea imensă pe care suporterii o au pentru acest club. Prin căldura pe care mi-au arătat-o, prin reacția pe care au avut la despărțire, am simțit iubirea și atașamentul aproape necondiționate pentru acest club.

Sunt supărat că nu am putut să-i bucur, să ducem munca la capăt. Am creat iluzii, am generat multe speranțe care, din păcate, s-au stins mai repede decât aș fi sperat", a declarat Edi Iordănescu, luni dimineața.