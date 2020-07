INCA UN IMPRUMUT pentru CFR! Penalty facut CADOU de Avram pentru clujeni, intr-o repriza in care nu au jucat NIMIC

Marius Avram a dat penalty in minutul 40 la un contact in careu intre Pereira si Harut.

Mingea centrata de pe partea dreapta l-a depasit pe Harut, aflat in duel cu Pereira. Fotbalistul CFR-ului a cazut de langa el, iar Avram a dat penalty fara sa aiba vreo ezitare. Reluarile arata ca Harut avea o pozitie fireasca a corpului si nu a avut in niciun moment intentia de a-l incomoda pe Pereira sa joace mingea. Deac a marcat de la 11 metri si a facut 1-0 in finalul unei reprize greu de urmarit.

Penalty-ul vine chiar in ziua in care Gazeta Sporturilor a dezvaluit ca Marius Avram are de recuperat 130 000 de euro de la angajatul CFR-ului Miklos Nagy, fost arbitru asistent. Nagy e acum team manager la echipa secunda a Clujului.