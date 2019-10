"E un carcotas!" Dan Petrescu, atacat dur dupa o noua infrangere a CFR-ului: "El niciodata nu e de vina!" Campioana Romaniei a ajuns la doua infrangeri in ultimele 3 etape

CFR a pierdut meciul din deplasare cu Poli Iasi, scor 2-1.

CFR Cluj a pierdut meciul cu Poli Iasi, scor 1-2, desi ardelenii au fost cei care au deschis golul. Un gol primit usor de Arlauskis a decis soarta meciului. Corenl Dinu a vorbit la finalul meci despre infrangerea suferita de CFR si considera ca Dan Petrescu este principalul vinovat pentru acest esec.

"Este pur si simplu carcotas in aprecierile pe care le face. El nu e de vina niciodata, echipa are niste scuze...nu vad nicio scuza. Repet, a avut opt jucatori noi in teren, trebuia sa existe o anumita prezenta. Ar trebui sa ii dea de gandit ceea ce se petrece in lume, mai ales ca el este un tip care provine din Anglia, a jucat destul de mult acolo.

Lui trebuie sa ii dea in primul rand de gandit si sa plece de la el. Nu cumva eu, Dan Petrescu, gresesc ca schimb jucatorii, ca nu am probabil cea mai inspirata formula de a-i pregati, nu stiu sa-i rulez, nu stiu sa creez continutul antrenamentelor, astfel incat toti sa fie la acelasi nivel de prezenta fizica, de actiuni tactica?", a declarat Cornel Dinu, la Telekomsport.

Dan Petrescu nu este suparat pe Arlauskis dupa gafa de la golul 2 al moldovenilor si da vina pe oboseala jucatorilor.

"Nu ne asteptam sa avem iar o infrangere dupa meciul de Europa. Incepusem bine, dar ei au marcat un gol primit usor. Moralul era destul de scazut la pauza, cu capul in pamant, am incercat sa le ridic moralul. Nu tin minte ca Iasi sa fi avut vreo ocazie in repriza a doua. Sunt trei puncte mari pierdute. Pentru ce sa fiu suparat pe Arlauskis? Pierdem toti cand pierdem. E de inteles ca stam numai in avioane, numai pe drumuri. Vinicius cu Pascanu au jucat pentru prima data impreuna si s-a vazut. Un egal era rezultatul corect", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.