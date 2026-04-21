Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"

Rapid și FC Argeș sunt cele două formații din play-off care nu au primit licența UEFA. În cazul giuleștenilor ar fi vorba de anumite acte care nu au fost încărcate la timp în cadrul procesului de licențiere, în timp în cazul piteștenilor e vorba de anumite drepturi financiare neplătite către angajați la timp.

Dani Coman, convins că problemele financiare de la FC Argeș se vor rezolva: "N-avem licența europeană, dar am făcut recurs în timp util"

Ambele formații au depus apel. Rapid a transmis că nu are nicio emoție la Comisia de Apel, în timp ce FC Argeș, prin vocea președintelui Dani Coman, anunță că toate problemele financiare ar trebui să se rezolve în cel mult două săptămâni.

FC Argeș ocupă locul 6 în play-off cu 5 etape rămase de disputat și este calificată în semifinalele Cupei României, unde va înfrunta U Cluj, diseară.

"Deocamdată nu avem licență europeană, dar am făcut recurs în timp util și sperăm ca lucrurile să rezolve. Motivul este criteriul financiar. Da, este adevărat (n.r - neplata unor datorii la timp).

Se vor rezolva problemele în cel mai scurt timp, iar jucătorii vor fi cu banii la zi. Noi am făcut recurs în timp util, problemele financiare se vor rezolva în 10 zile, maxim două săptămâni, iar jucătorii vor fi cu toți banii la zi", a spus Dani Coman, marți, la Digisport.