Narcis Raducan o vede favorita pe FCSB: "Nu trebuie sa aiba emotii pentru meciul acesta. FCSB e o echipa foarte experimentata in meciurile europene!"

Narcis Raducan considera ca FCSB nu ar trebui sa aiba emotii pentru meciul contra celor de la Shirak.

Narcis Raducan (45 de ani) considera ca FCSB nu ar trebui sa aiba emotii pentru meciul din aceasta seara din turul I al premilinariilor Europa League, contra formatiei SC Shirak. Fostul directorul sportiv al echipei patronate de Gigi Becali trage totusi un semnal de alarma asupra problemelor din defensiva formatiei. Considera ca acolo este cel mai vulnerabil punct al FCSB-ului, deoarece pot aparea accidentari sau chiar suspendari.

„In principiu, FCSB are un lot foarte bun, dar sesizez din nou probleme in partea centrala a defensivei. Sunt probleme care nu s-au rezolvat si stai cu emotii, mai ales ca pot aparea accidentari, pot aparea suspendari. E un punct vulnerabil. In rest, sunt jucatori foarte valorosi, care au motivatie sa ajunga jucatori mari.

FCSB n-a luat jucatori rai. As da credit noilor veniti. N-a mai fost o campanie de transferuri spectaculoasa, dar s-au adus jucatori interesanti si dornici de afirmare”

Eu zic ca nu sunt emotii pentru meciul acesta. FCSB e o echipa foarte experimentata in meciurile europene, se capaciteaza la maximum de regula. Cred ca sunt șsnse minore ca ei sa se impiedice”, a declarat Narcis Raducan la GSP.