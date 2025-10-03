Campioana României se pregătește pentruun alt test dificil, pe plan intern, acolo unde vine după o victorie obținută în ultima etapă cu Oțelul, scor 1-0.



Universitatea Craiova, liderul la zi din Superliga României, se deplasează pe Arena Națională pentru a-și măsura forțele cu echipa lui Gigi Becali. Doar că fanii nu se înghesuie la casele de bilete pentru această partidă, susține Mihai Stoica.



Mihai Stoica îi cheamă pe fani la stadion



Managerul general de la FCSB a făcut un apel la suporteri după meciul cu Young Boys. Campioana are nevoie de susținerea fanilor, altfel este în pericol să bifeze un ”record negativ” de asistență.



”Mai avem meci cu Universitatea Craiova, care e pe cai mari. Sper să-i descălecăm. Sper să vină suporterii alături de noi, e și vremea mai bună. Deocamdată, se anunță poate un record negativ pe stadion”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Recordul de asistență de până acum din Superliga României este stabilit de meciul dintre Rapid și FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, la care au asistat 26.871 de spectatori.



FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.



FCSB - Young Boys, echipele de start:

